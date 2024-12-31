Військова дала пораду тим, хто боїться мобілізації

Варто розуміти одну річ

Основною причиною страху вступу до лав Збройних Сил України військові називають — страх загинути. Проте навіть тут є вихід, і він не у примусовій мобілізації.

Про це розповіла "Телеграфу" військовослужбовиця НГУ Лілія "Троя" у межах проєкту "Лінія спротиву" у матеріалі "Іноді потрібно зробити два кроки назад, щоб успішно атакувати,— військова НГУ "Троя" про ситуацію на фронті".

На питання кореспондента, як не загинути на фронті, Лілія відповіла, що основну роль грає підготовка, але не військова. Тобто вже зараз цивільні мають готуватись до мобілізації.

"Цивільним, які бояться, що їх мобілізують, варто розуміти, що краще зараз підготуватися і прийняти рішення, куди вступити. Тому що, коли тебе мобілізують, вже не буде варіантів", — каже військова.

Вона наголошує, що за примусової мобілізації у людини по суті немає великого вибору, куди йти та де служити. А от на добровільних засадах є. Тому не слід випробувати долю, і бувши програмістом уповати на те, що після мобілізації буде змога стати оператором БПЛА чи отримати дотичну до фаху посаду.

"Тому, перше, що б я радила: подивитися страху в обличчя, починати вчитися військової справи, обрати підрозділ. У нашому загоні до цього ставляться серйозно, і якщо ти прийшов на посаду оператора, то ним ти і будеш. А якщо людина захоче перевестись на іншу посаду, то така можливість теж є", — каже "Троя".

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки більшим має бути темп постачання зброї, щоб збити наступ РФ.