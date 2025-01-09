У Кривому Розі пролунали сильні вибухи: що відомо

У Кривому Розі по обіді 9 січня пролунали сильні вибухи. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Моніторингові пабліки пишуть, що на місто летіло дві ракети. Після вибухів над містом перебуває розвідувальний БПЛА.

Про повітряну тривогу повідомили буквально за кілька хвилин до вибухів, тож не всі могли встигнути добігти до укриття. Згодом у місті пролунали повторні вибухи.

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