Спадковість лицарства закодована в шевроні 28 ОМБр (фото, відео)

28 ОМБр створили в кінці 90-х

Шеврони та знаки розрізнення бригад часто мають довгу історію. Зокрема, у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу— понад сторічну. Бригада названа на честь учасників Першого Зимового походу (рейди тилами Червоної та Добровольчої армій під час Перших визвольних змагань).

Саме ця символіка є основною — на шевроні чорний хрест із золотою облямівкою. Це елементи нагороди Залізний хрест "За Зимовий похід і бої" Української народної республіки.

Знак розрізнення 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

В його центрі елемент з кольорів державного прапора із символом Сухопутних військ ЗСУ, до яких належить бригада. Це спрощене накреслення тризуба. Гасло бригади "Волею та залізом". Раніше, до присвоєння назви на честь Лицарів Зимового походу, бригада мала більш строкатий шеврон.

Старий шеврон 28 ОМБр

Історія бригади

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу входить до складу ОК "Південь". Бригада відзначилась не тільки в Україні, а й підтримками миротворчих операцій в різних частинах світу.

Смуга перешкод 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Тренування з тактичної медицини у 28-й бригаді

З часів АТО/ООС бригада брала участь у боях на найгарячіших напрямках. Вже за повномасштабного вторгнення відзначилась в боях з окупантами. 28 ОМБр була однією з перших, хто увійшов до звільненого Херсона 11 листопада 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про значення шеврона 128-ї гірсько-штурмової бригади. На їхній символіці — особливі карпатські сокири.