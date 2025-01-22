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Україну накрили хмари та опади, пощастить лише кільком областям. Прогноз погоди на 23 січня

Автор
Олена Руденко
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Погода не сприятиме прогулянкам
Погода не сприятиме прогулянкам. Фото Колаж "Телеграфа"

До вихідних сонце повернеться

Третя декада січня принесла в Україну надзвичайно теплу погоду. Проте у четвер, 23 січня, країну накриють щільна хмарність та опади.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у ніч на четвер температура повітря коливатиметься від -4 до +3. Найнижчі градуси будуть у східних, Харківській та Сумській областях. Найтепліше буде на півдні та заході.

По всій країні, окрім західних областей (за винятком Закарпаття) прогнозуються опади. У тепліших областях це буде дощ, в решті регіонів — зі снігом.

Вдень 23 січня стовпчики термометрів покажуть від 0 (на Луганщині -1) до +8 градусів. Найтепліше буде на Одещині. У Києві прогнозується мокрий сніг та дощ, денна температура повітря складе 1-3 градуси з позначкою "плюс".

Карта погоди на 23 січня

Весь робочий тиждень в Україні буде хмарним та з опадами. У суботу, 25 січня, погода почне покращуватися, місцями визирне солнце. А ось неділя, 26 січня порадує теплою, сухою, та сонячною погодою по всій країні. Стовпчики термометрів показуватимуть 5-9 градусів вище нуля.

Карта погоди на 26 січня

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" про погоду до кінця січня. Середня температура повітря у третій декаді суттєво перевищить норму, а в окремих районах можливі рекордні показники тепла.

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#Погода #Прогноз #Дощ #Мокрий сніг