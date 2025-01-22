Коли мобілізованому чоловіку можна оскаржити умови військової служби

Громадяни, яких мобілізували, можуть оскаржити умови проходження служби

Мобілізовані військовозобов'язані в Україні можуть оскаржити умови проходження служби. Юрист пояснив, коли це можна зробити.

Чоловіки, яких не влаштовують умови проходження військової служби або вони не відповідають законодавству чи їх права порушують, можуть оскаржити це. Про це розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі для "РБК-Україна".

Коли військові можуть оскаржити умови проходження служби

Порушення норм законодавства:

неналежні умови проживання, харчування або медичного забезпечення;

призначення на посаду або завдання, що не відповідають кваліфікації чи стану здоров’я;

неправомірне переведення до іншого підрозділу.

Порушення прав:

відсутність часу для відпочинку;

недотримання законних соціальних гарантій (зарплата, компенсації тощо);

примус до виконання завдань, що суперечать закону.

Загроза життю або здоров’ю:

відмова у наданні медичної допомоги;

залучення до небезпечних завдань без відповідного забезпечення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що робити у разі примусової мобілізації.