Чи просять Генштаб і Міноборони мобілізувати 18-річних: нардеп розкрив подробиці

Законодавством нині передбачено мобілізацію військовозобов'язаних з 25 років

В Україні триває воєнний стан, під час якого мобілізовувати дозволяється лише з 25 років, але є нюанси. Чи поступають запити від Генштабу ЗСУ або Міноборони про зниження віку до 18 років, розповів нардеп.

Наразі немає жодних запитів у профільному комітеті Верховної Ради про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв в інтерв'ю Lb.

За його словами, протягом війни були проблеми з озброєнням, зі затримкою про надання дозволу завдавати ударів по території Російської Федерації. Протягом цього часу Україна втрачала досвідчених військових і наразі "заповнити" пустоти 18-річними людьми буде неправильно.

Нардеп зауважив, що нині в Україні спостерігається переважно проблема з нестачею озброєння, аніж з людьми.

"Тому що тих людей, яких ми зараз без 18-річних набираємо, не завжди ми маємо можливість озброїти. І коли в нас є ситуація, що є чотири сформовані бригади, але вони без озброєння, і ми не можемо їх застосовувати… це питання більше про постачання озброєння. З людьми також є проблема, але насамперед зі зброєю. Як показує практика, ми можемо і формуємо нові бригади, але, на жаль, ми не можемо їх використовувати", — акцентував Чернєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що має бути вказано в повістці, яку надсилатимуть військовозобов'язаному.