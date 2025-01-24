Більш ніж половину за комуналку заплатить держава. Якою буде субсидія у сім'ї з доходом у 10 тисяч на місяць

На остаточну суму допомоги впливають багато факторів

Субсидія призначається індивідуально і на її суму впливають загальний дохід родини, кількість її членів та витрати на комунальні послуги в межах соціальних норм. Розрахувати суму обов’язкового платежу можна за простою формулою.

Візьмемо гіпотетичну родину з трьох осіб, малої дитини, жінки у відпустці по догляду за дитиною та чоловіка, який отримує 10 тисяч грн доходу. Якщо жінка отримує 860 грн допомоги на дитину, ця сума враховується при призначенні субсидії.

Першим кроком отримуємо прибуток на кожного члена родини: 10860/3=3620. Отриману суму ділимо на прожитковий мінімум (станом на 2025 рік), потім на базовий коефіцієнт і множимо на базову норму плати за послуги. Останны два числа сталі. 3620/2920/2*15=9,3%. Щоб перевести в гривні, отримані відсотки множимо на спільний дохід за місяць: 9,3%*10860=1 009,98 грн має заплатити родина за комунальні послуги щомісяця.

Згідно з соціальними нормативами, при наявності всіх видів комунальних послуг, в середньому плата за них може становити до 3000 грн в опалювальний період за двокімнатну квартиру. В такому випадку сума субсидії становитиме 3000 — 1009,98= 1990,02 грн в опалювальний період. Остаточна сума залежить від умов проживання та вартості наданих комунальних послуг в конкретному населеному пункті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що соціальні норми з опалення різняться, при різних його видах. При загальному розрахунку, використовують норму житла, якщо ж опалення газове, електричне чи є лічильник — по-іншому.