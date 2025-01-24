Більш ніж половину за комуналку заплатить держава. Якою буде субсидія у сім'ї з доходом у 10 тисяч на місяць
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На остаточну суму допомоги впливають багато факторів
Субсидія призначається індивідуально і на її суму впливають загальний дохід родини, кількість її членів та витрати на комунальні послуги в межах соціальних норм. Розрахувати суму обов’язкового платежу можна за простою формулою.
Візьмемо гіпотетичну родину з трьох осіб, малої дитини, жінки у відпустці по догляду за дитиною та чоловіка, який отримує 10 тисяч грн доходу. Якщо жінка отримує 860 грн допомоги на дитину, ця сума враховується при призначенні субсидії.
- Першим кроком отримуємо прибуток на кожного члена родини: 10860/3=3620.
- Отриману суму ділимо на прожитковий мінімум (станом на 2025 рік), потім на базовий коефіцієнт і множимо на базову норму плати за послуги. Останны два числа сталі. 3620/2920/2*15=9,3%.
- Щоб перевести в гривні, отримані відсотки множимо на спільний дохід за місяць: 9,3%*10860=1 009,98 грн має заплатити родина за комунальні послуги щомісяця.
Згідно з соціальними нормативами, при наявності всіх видів комунальних послуг, в середньому плата за них може становити до 3000 грн в опалювальний період за двокімнатну квартиру. В такому випадку сума субсидії становитиме 3000 — 1009,98= 1990,02 грн в опалювальний період. Остаточна сума залежить від умов проживання та вартості наданих комунальних послуг в конкретному населеному пункті.
Раніше "Телеграф" розповідав, що соціальні норми з опалення різняться, при різних його видах. При загальному розрахунку, використовують норму житла, якщо ж опалення газове, електричне чи є лічильник — по-іншому.