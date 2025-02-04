Прийшов оновити дані? На тобі ще й повістку на ВЛК: для кого передбачені зміни

Деякі військовозобов'язані можуть одразу оновити дані в ТЦК та пройти медогляд

В Україні змінився порядок направлення чоловіків на проходження військово-облікової комісії (ВЛК). Тепер військовозобов'язані можуть отримати направлення на медогляд, якщо прийшли в ТЦК для уточнення даних.

Такі зміни були внесені до постанови №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" Кабінетом міністрів. Про це пише "Судово-юридична газета".

Тож, громадяни, що прийшли актуалізовувати свої дані в ТЦК, можуть одразу отримати направлення на ВЛК, якщо вони давно не проходили її. Раніше це відбувалось так — людина могла прийти на медогляд після вручення окремої повістки, в якій зазначалась причина виклику в ТЦК.

Водночас згідно з поправками, тепер в "Резерв+" будуть надсилатись електронні направлення на ВЛК. Однак електронну повістку можуть видрукувати на папері в ТЦК за бажанням військовозобов'язаного.

Крім цих змін, військовозобов'язані, у яких термін дії відстрочки від призову не закінчився, на ВЛК не направляються. Але є винятки, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом або самостійно виявили бажання пройти медогляд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки діятиме відстрочка від мобілізації у 2025 році. Деяким вона видаватиметься до кінця війни.