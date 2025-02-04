Зими не вистачило надовго: коли Україну перестане засипати снігом (карта)

Сніжитиме не довго

Перші дні лютого принесли в Україну справжню зимову погоду. Температура повітря знизилася до мінусових позначок у всіх регіонах, а територію країни накрила хвиля снігопадів.

Про це свідчать дані погодного радара Ventusky. Втім, за прогнозами метеорологів, снігова завіса протримається недовго.

5 лютого снігопади охоплять Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку області, сягнувши також Волині. На сході країни сніжитиме у Сумській та Харківській областях.

Карта опадів Ventusky, 5 лютого

Наступної доби, 6 лютого, сніг переміститься до Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Також опади накриють центральну частину України – Черкащину, Кіровоградщину та частково Полтавську область.

Карта опадів Ventusky, 6 лютого

За даними метеорадара Ventusky, починаючи з 7 лютого і до 17 лютого на території України снігопадів не передбачається.

Щодо температурних показників, то 5 лютого найхолодніше буде на Прикарпатті, де денна температура становитиме -4°C. У решті регіонів термометри показуватимуть -2°C, а на півдні – близько 0°C.

Денна температура повітря 5 лютого, Ventusky

6 лютого температура знизиться ще більше – на переважній частині України стовпчики термометрів коливатимуться від -4°C до -2°C. Лише на півдні країни буде дещо тепліше – близько 0°C.

Денна температура повітря 6 лютого, Ventusky

7 лютого холод посилиться – на Прикарпатті та сході країни денна температура впаде до -7…-5°C. У нічний час на Прикарпатті стовпчики термометрів опустяться до -11°C. Упродовж наступних кількох днів денна температура повітря в Україні коливатиметься в діапазоні -6…-4°C.

Денна температура повітря 7 лютого, Ventusky

Нічна температура повітря 7 лютого, Ventusky

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким областям на вихідних не пощастить з погодою. Про це розповіли в Укргідрометцентрі.