Проживання у столиці та зарплата до 24 тисяч: пенсіонерам пропонують хорошу роботу
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Місце роботи – у Деснянському районі столиці
У Києві пропонують роботу коменданта у хостелі, на яку готові взяти також і пенсіонерів. Роботодавець також розглядатиме і людей без досвіду на аналогічній посаді.
Відповідну вакансію було опубліковано на популярному українському сайті оголошень. Автор зазначив, що для співробітника є додатковий плюс — безкоштовне проживання у хостелі.
Основні вимоги до кандидата на цю роботу: відсутність шкідливих звичок, комунікабельність, охайність та уважність.
Що входить до обов’язків:
- Заселення гостей;
- ведення звітності;
- Здійснення прибирання, прасування та прання білизни в пральній машині;
- Контроль за дотриманням жителями правил поселення.
Зазначається, що рівень заробітної плати становить 18 000 — 24 000 гривень. Графік роботи — 6/1 або накопичувальні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові відкрито вакансію зварювальника металоконструкцій до компанії "Asgard Company", на яку готові взяти пенсіонера. Автор оголошення також зазначив, що зарплата на місяць складатиме 36 тисяч гривень.