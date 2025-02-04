Проживання у столиці та зарплата до 24 тисяч: пенсіонерам пропонують хорошу роботу

Місце роботи – у Деснянському районі столиці

У Києві пропонують роботу коменданта у хостелі, на яку готові взяти також і пенсіонерів. Роботодавець також розглядатиме і людей без досвіду на аналогічній посаді.

Відповідну вакансію було опубліковано на популярному українському сайті оголошень. Автор зазначив, що для співробітника є додатковий плюс — безкоштовне проживання у хостелі.

Основні вимоги до кандидата на цю роботу: відсутність шкідливих звичок, комунікабельність, охайність та уважність.

Що входить до обов’язків:

Заселення гостей;

ведення звітності;

Здійснення прибирання, прасування та прання білизни в пральній машині;

Контроль за дотриманням жителями правил поселення.

Зазначається, що рівень заробітної плати становить 18 000 — 24 000 гривень. Графік роботи — 6/1 або накопичувальні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові відкрито вакансію зварювальника металоконструкцій до компанії "Asgard Company", на яку готові взяти пенсіонера. Автор оголошення також зазначив, що зарплата на місяць складатиме 36 тисяч гривень.