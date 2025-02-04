В Україні терміново шукають родину двом пуделям: за цуценя хочуть 85 тисяч гривень (фото)

Пудель з родоводом коштує чималих грошей

Ця порода дуже часто потрапляє в рейтинг розумних та компанійських собак. Вони часто виступали в цирку та згадуються в літературі, зокрема в "Піноккіо". Правильно — мова про пуделя.

Купити собі в Україні такого улюбленця вельми недешево. В мережі з'явилось оголошення про продаж двох цуценят за 85 тисяч грн кожне у Дніпропетровській області. Автор вказала, що торгу немає, цуценята чиповані та вакциновані. Їм по пів року, вони брати, один трохи більший за іншого.

Пудель вже висотою 26 см в холці

Поменший пудель доріс до 23 см в холці

Що відомо про пуделів

Пуделі – це порода собак, відома своїм інтелектом, елегантністю та універсальністю. Вважається, що вони походять з Німеччини, де спочатку їх розводили як водних ретриверів для полювання на качок. Зараз ця порода широко асоціюється з Францією, де вона має величезну популярність. Особливістю є їхня шерсть — кучерява з густим підшерстком, яка проте гіпоалергенна.

За розміром пуделі поділяються на три основні види:

Стандартний пудель:

Зріст: понад 38 см

Вага: 18–32 кг.

Мініатюрний пудель:

Висота: 25 см

Вага: зазвичай близько 7–8 кг.

Той-пудель:

Висота: до 25 см

Вага: 1,8–2,7 кг.

Вартість пуделів

Ціна на стандартних пуделів зазвичай коливається від 1000 до 3000 доларів США (41,5 — 125 тис. грн) за цуценят пет класу, а цуценята виставкової якості коштують від 3500 до 9000 доларів (145 — 373 тис. грн) залежно від походження та репутації заводчика. Мініатюрні пуделі, як правило, коштують від 800 до 2000 доларів (33 — 83 тисячі грн). Той-пуделі — від 1200 до 4000 доларів (49 — 166 тис.грн), а цуценята шоу класу можуть бути дорожчі за 5000 доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні той-пуделів продають за понад 170 тисяч грн. Трохи дешевше обійдеться порода, яка є гібридом пуделя із лабрадором — лабрадудль може стати гарним компаньйоном.