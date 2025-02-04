Заправка принтерів в одному з вишів Дніпра влетить у копієчку: там оголосили цікавий тендер

Роботу мають виконати до кінця року

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" оголосив публічну закупівлю на послуги з відновлення та заправки картриджів. Очікувана вартість тендеру становить 120 000 гривень.

Про це стало відомо з оголошення на платформі "Prozorro". Прийом пропозицій стартував 3 лютого та триватиме до 11 лютого 2025 року.

Згідно з тендерною документацією, переможець має обслужити 49 принтері. Зокрема, за умовами тендеру передбачається перевезення картриджів від/до замовника. Перезаряджання та відновлення картриджів учасник здійснює у своїй майстерні.

Як зазначається, виконавець повинен не тільки заправити картриджів тонером, а також "замінити всі необхідні деталі, вузли, корпуси картриджів (тільки оригінальні корпуси)".

Виконати роботи переможець тендеру має не пізніше 22 грудня 2025 року.

Нагадуємо, міжнародний аеропорт "Бориспіль" не працює майже три роки — з 24 лютого 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Проте державне підприємство здійснило закупівлю деталей для комп’ютерів.

Сума тендеру становить 757 750 грн, свідчать дані порталу Zakúpivli.pro. Аукціон відбувся 7 січня.

Закритий аеропорт придбав за бюджетні кошти 61 серверний жорсткий диск, 32 накопичувачі, 8 низькопрофільних відеокарт та 50 плат оперативної пам’яті.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві хочуть витратити майже 5 млн грн лише на планування будівництва службового житла. Фінансування здійснюється коштом державного бюджету.