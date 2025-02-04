Тиждень працюєш, тиждень відпочиваєш у горах. У Буковелі шукають співробітників на цікаву та прибуткову роботу
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Робочий день складає 12 годин
У популярному гірськолижному курорті "Буковель" відкрилася вакансія продавця-консультанта та помічника сомельє в мережі виномаркетів OKWINE. Роботодавець обіцяє конкурентну зарплату, кар'єрне зростання та можливість безкоштовного навчання мистецтву сомельє.
Оголошення про це опублікували на популярному ресурсі з пошуку роботи. Вакансія передбачає повну зайнятість із гнучким графіком 7/7 (робочий день триває з 10:00 до 22:00).
Серед основних переваг роботи:
- офіційне працевлаштування;
- конкурентна зарплата від 18 000 грн із можливістю зростання;
- своєчасні виплати;
- оплачуване проживання;
- безкоштовне навчання у школі сомельє;
- перспективи кар'єрного росту до керівника магазину або цілої мережі.
Компанія відкрита для кандидатів, які прагнуть розібратися в мистецтві вибору алкогольних напоїв і готові розвивати культуру споживання вина серед клієнтів. Успішний кандидат буде допомагати гостям із вибором напоїв, рекомендувати гастрономічні поєднання та створювати приємну атмосферу у магазині. До обов’язків також входить робота на касі.бу
Важливим бонусом вакансії є безкоштовне навчання в школі сомельє. Це дозволить співробітнику здобути унікальні знання про вина та міцні напої, їхнє поєднання з їжею та особливості дегустації.
Для тих, хто хоче будувати кар'єру у сфері винної культури, передбачена можливість кар'єрного зростання — від помічника сомельє до керівника магазину або навіть кількох торгових точок.
Зацікавлені кандидати можуть подати резюме або звернутися за телефоном, вказаним у вакансії.
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