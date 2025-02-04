Тиждень працюєш, тиждень відпочиваєш у горах. У Буковелі шукають співробітників на цікаву та прибуткову роботу

Робочий день складає 12 годин

У популярному гірськолижному курорті "Буковель" відкрилася вакансія продавця-консультанта та помічника сомельє в мережі виномаркетів OKWINE. Роботодавець обіцяє конкурентну зарплату, кар'єрне зростання та можливість безкоштовного навчання мистецтву сомельє.

Оголошення про це опублікували на популярному ресурсі з пошуку роботи. Вакансія передбачає повну зайнятість із гнучким графіком 7/7 (робочий день триває з 10:00 до 22:00).

Серед основних переваг роботи:

офіційне працевлаштування;

конкурентна зарплата від 18 000 грн із можливістю зростання;

своєчасні виплати;

оплачуване проживання;

безкоштовне навчання у школі сомельє;

перспективи кар'єрного росту до керівника магазину або цілої мережі.

Компанія відкрита для кандидатів, які прагнуть розібратися в мистецтві вибору алкогольних напоїв і готові розвивати культуру споживання вина серед клієнтів. Успішний кандидат буде допомагати гостям із вибором напоїв, рекомендувати гастрономічні поєднання та створювати приємну атмосферу у магазині. До обов’язків також входить робота на касі.бу

Важливим бонусом вакансії є безкоштовне навчання в школі сомельє. Це дозволить співробітнику здобути унікальні знання про вина та міцні напої, їхнє поєднання з їжею та особливості дегустації.

Для тих, хто хоче будувати кар'єру у сфері винної культури, передбачена можливість кар'єрного зростання — від помічника сомельє до керівника магазину або навіть кількох торгових точок.

Зацікавлені кандидати можуть подати резюме або звернутися за телефоном, вказаним у вакансії.

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