Оформити відстрочку за кордоном реально, але... Хто з чоловіків має на це право

Чоловіки за кордоном можуть оформити відстрочку, але для цього потрібно відповідати певним умовам

В Україні військовозобов'язані за певних умов можуть отримати відстрочку від мобілізації. На неї також розраховують деякі чоловіки, що перебувають за кордоном.

Існує два варіанти оформлення відстрочки, зокрема особиста подача документів у ТЦК та СП або дистанційне оформлення відстрочки через застосунок "Резерв+". Про це розповіли юристи компанії "INSEININ".

Заяву на оформлення відстрочки через "Резерв+" можуть подати особи за кордоном при таких підставах:

особа має інвалідність І-ІІІ групи й у неї є дійсне пенсійне посвідчення;

військовозобов'язаний, що перебуває у шлюбі та на утриманні якого є троє і більше дітей віком до 18 років;

студент чи аспірант денної або дуальної форми навчання, що здобуває освіту вищу за попередній рівень.

Будь-які інші підстави не надають право чоловікові за кордоном оформити відстрочку, пояснили юристи.

У повідомленні також наголосили, що військовозобовʼязані, які за кордоном, повинні дотримуватись правил військового обліку у повному обсязі — з'являтись за повісткою, уточнювати військово-облікові дані, перебувати на обліку в ТЦК та СП. Якщо не дотримуватись цих правил, чоловіки можуть понести адміністративну відповідальність.

"Оформлення відстрочки є правом, а не обовʼязком громадян. Тому, ті військовозобовʼязані, які не можуть оформити відстрочку перебуваючи за кордоном не можуть нести будь-який вид відповідальності", — резюмували вони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть відмовити чоловікові у наданні відстрочки через неактуальний висновок ВЛК.