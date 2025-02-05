Зима прийшла, але не надовго: коли в Україні ослабнуть морози

Нічні морози нікуди не подінуться, а ось вдень стане тепліше

Початок лютого приніс із собою раптове похолодання, проте дуже довгим воно не буде. Погода в Україні має стати теплішою до середини наступного тижня.

Про це свідчать дані сайту Ventusky. Варто чекати, що наступні дні будуть характерні суттєвими нічними морозами та денною температурою в районі нуля градусів.

Однак перші ознаки потепління можна буде відчути у південних областях України вже 12 лютого, після чого стовпчики термометрів підійматимуться протягом 14 та 15 лютого.

Втім, 18 лютого на українців чекає чергове різке похолодання, яке найбільш відчутно буде помітне на сході.

У період потепління варто чекати, що повітря прогріватиметься до +3…+6 градусів вдень, проте у південних областях у певні періоди можна буде побачити й до +10. У нічний час можливі морози до -6 градусів.

Нагадаємо, раніше"Телеграф"писав про те, якою буде погода в Україні у лютому цього року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими.