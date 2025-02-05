ТЦК окупованого Бердянська шукає кочегара-пенсіонера. Яка зарплата та вимоги

Зарплата невелика, проте є бонуси та премії

В Україні є чимало вакансій для пенсіонерів, літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити прибавку до пенсії. Так, РТЦК та СП окупованого Бердянська, який зараз розміщується у Запоріжжі, шукає кочегара.

Відповідну пропозицію опубліковано на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата — 12 600 гривень на місяць, перевага надається пенсіонерам. Також передбачені бонуси та премії, а крім того, співробітника забезпечать безплатними обідами.

Обов'язкові умови — досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року та дозвіл на роботу в котельні. Претендент має бути без шкідливих звичок, відповідальний та уважний до деталей.

У його обов'язки входитиме:

забезпечення роботи котельної

контроль за роботою теплових агрегатів та систем опалення

виконання технічних обслуговувань та ремонтних робіт

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам пропонують цікаву вакансію на 20 тисяч гривень на місяць. Робота передбачає позмінний графік 2/2, який можна коригувати відповідно до особистих потреб.