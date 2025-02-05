Рус

ТЦК окупованого Бердянська шукає кочегара-пенсіонера. Яка зарплата та вимоги

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Потрібний досвід роботи
Потрібний досвід роботи. Фото Колаж "Телеграфа"

Зарплата невелика, проте є бонуси та премії

В Україні є чимало вакансій для пенсіонерів, літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити прибавку до пенсії. Так, РТЦК та СП окупованого Бердянська, який зараз розміщується у Запоріжжі, шукає кочегара.

Відповідну пропозицію опубліковано на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата — 12 600 гривень на місяць, перевага надається пенсіонерам. Також передбачені бонуси та премії, а крім того, співробітника забезпечать безплатними обідами.

Обов'язкові умови — досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року та дозвіл на роботу в котельні. Претендент має бути без шкідливих звичок, відповідальний та уважний до деталей.

У його обов'язки входитиме:

  • забезпечення роботи котельної
  • контроль за роботою теплових агрегатів та систем опалення
  • виконання технічних обслуговувань та ремонтних робіт

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам пропонують цікаву вакансію на 20 тисяч гривень на місяць. Робота передбачає позмінний графік 2/2, який можна коригувати відповідно до особистих потреб.

Теги:
#Пенсіонери #Робота #Вакансії