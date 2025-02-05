Рус

Безкоштовно буде спорядження для відпочинку. У Буковелі пропонують хорошу вакансію

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У Буковелі пропонують роботу українцям Новина оновлена 05 лютого 2025, 16:45
У Буковелі пропонують роботу українцям. Фото Колаж "Телеграфу"

Кандидат на цю посаду має бути готовий працювати у свята та у вихідні

Українцям пропонують роботу у Буковелі оператором прокату спорядження. Для співробітників компанія надає приємний бонус – безкоштовне використання спорядження для власного відпочинку.

Відповідне оголошення було опубліковано на сайті з пошуку роботи в Україні. Автор зазначив, що досвід роботи у сфері обслуговування клієнтів буде великим плюсом.

Рівень заробітної плати на місяць – 24 000 – 35 000 гривень.

Що входить до обов’язків:

  • надання клієнтам необхідної інформації про доступне спорядження та його вартість;
  • оформлення документів для прокату спорядження;
  • контролювання наявності та стану спорядження;
  • постачання відвідувачів необхідною підтримкою та порадами.

Роботодавець додав, що у кандидата має бути вміння працювати у команді та стресових ситуаціях. Також він має бути відповідальним і уважним до деталей та готовий працювати у вихідні та святкові дні.

Що пропонує компанія:

  • конкурентну заробітну плату та систему бонусів;
  • можливість професійного зростання та розвитку;
  • дружній колектив та комфортні умови праці;
  • можливість безкоштовного користування спорядженням компанії для відпочинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Буковелі шукають продавця у продуктовий магазин із проживанням та харчуванням. Зазначена зарплата – 20 до 28 тисяч гривень на місяць.

Теги:
#Буковель #Робота в Україні #Вакансії в Україні