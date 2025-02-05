Безкоштовно буде спорядження для відпочинку. У Буковелі пропонують хорошу вакансію
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Кандидат на цю посаду має бути готовий працювати у свята та у вихідні
Українцям пропонують роботу у Буковелі оператором прокату спорядження. Для співробітників компанія надає приємний бонус – безкоштовне використання спорядження для власного відпочинку.
Відповідне оголошення було опубліковано на сайті з пошуку роботи в Україні. Автор зазначив, що досвід роботи у сфері обслуговування клієнтів буде великим плюсом.
Рівень заробітної плати на місяць – 24 000 – 35 000 гривень.
Що входить до обов’язків:
- надання клієнтам необхідної інформації про доступне спорядження та його вартість;
- оформлення документів для прокату спорядження;
- контролювання наявності та стану спорядження;
- постачання відвідувачів необхідною підтримкою та порадами.
Роботодавець додав, що у кандидата має бути вміння працювати у команді та стресових ситуаціях. Також він має бути відповідальним і уважним до деталей та готовий працювати у вихідні та святкові дні.
Що пропонує компанія:
- конкурентну заробітну плату та систему бонусів;
- можливість професійного зростання та розвитку;
- дружній колектив та комфортні умови праці;
- можливість безкоштовного користування спорядженням компанії для відпочинку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Буковелі шукають продавця у продуктовий магазин із проживанням та харчуванням. Зазначена зарплата – 20 до 28 тисяч гривень на місяць.