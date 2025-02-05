Безкоштовно буде спорядження для відпочинку. У Буковелі пропонують хорошу вакансію

Кандидат на цю посаду має бути готовий працювати у свята та у вихідні

Українцям пропонують роботу у Буковелі оператором прокату спорядження. Для співробітників компанія надає приємний бонус – безкоштовне використання спорядження для власного відпочинку.

Відповідне оголошення було опубліковано на сайті з пошуку роботи в Україні. Автор зазначив, що досвід роботи у сфері обслуговування клієнтів буде великим плюсом.

Рівень заробітної плати на місяць – 24 000 – 35 000 гривень.

Що входить до обов’язків:

надання клієнтам необхідної інформації про доступне спорядження та його вартість;

оформлення документів для прокату спорядження;

контролювання наявності та стану спорядження;

постачання відвідувачів необхідною підтримкою та порадами.

Роботодавець додав, що у кандидата має бути вміння працювати у команді та стресових ситуаціях. Також він має бути відповідальним і уважним до деталей та готовий працювати у вихідні та святкові дні.

Що пропонує компанія:

конкурентну заробітну плату та систему бонусів;

можливість професійного зростання та розвитку;

дружній колектив та комфортні умови праці;

можливість безкоштовного користування спорядженням компанії для відпочинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Буковелі шукають продавця у продуктовий магазин із проживанням та харчуванням. Зазначена зарплата – 20 до 28 тисяч гривень на місяць.