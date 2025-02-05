За ціною Audi та Mercedes: у Києві продають значок із СРСР за космічні гроші
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На емалі значка є скол
На сайті для українських колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж ордена Трудового Червоного Прапора СРСР ’’Мондвор’’ № 4700. Його продають за ціною, за якою можна придбати, наприклад, автомобіль.
Автор оголошення вказує, що піктограма збереглася в хорошому стані. Однак він уточнив, що є скол на емалі.
Вартість ордену складає 189 тисяч гривень. Продавець готовий відправити цю річ посилкою поштою або ж продати під час особистої зустрічі у Києві.
Що цікаво, на сайті купівлі-продажу авто є сотні оголошень, де автовласники продають свої машини за такою ж ціною, як орден.
Наприклад, за цю суму можна придбати такі авто:
- Mercedes-Benz A-Class 2005;
- Skoda Octavia 2009;
- Volkswagen Golf Plus 2006;
- Opel Corsa 2008;
- Chevrolet Lacetti 2008;
- Audi A4 2001 року.
Зазначимо, що значок продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. Наразі зазначено, що вартість – 189 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові більше ніж за 12 тисяч гривень продають м’яку іграшку з СРСР.