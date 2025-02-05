За ціною Audi та Mercedes: у Києві продають значок із СРСР за космічні гроші

На емалі значка є скол

На сайті для українських колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж ордена Трудового Червоного Прапора СРСР ’’Мондвор’’ № 4700. Його продають за ціною, за якою можна придбати, наприклад, автомобіль.

Автор оголошення вказує, що піктограма збереглася в хорошому стані. Однак він уточнив, що є скол на емалі.

Вартість ордену складає 189 тисяч гривень. Продавець готовий відправити цю річ посилкою поштою або ж продати під час особистої зустрічі у Києві.

Що цікаво, на сайті купівлі-продажу авто є сотні оголошень, де автовласники продають свої машини за такою ж ціною, як орден.

Наприклад, за цю суму можна придбати такі авто:

Mercedes-Benz A-Class 2005;

Skoda Octavia 2009;

Volkswagen Golf Plus 2006;

Opel Corsa 2008;

Chevrolet Lacetti 2008;

Audi A4 2001 року.

Зазначимо, що значок продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. Наразі зазначено, що вартість – 189 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові більше ніж за 12 тисяч гривень продають м’яку іграшку з СРСР.