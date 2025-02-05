Ударив племінника і поплатився за це: як суд покарав чоловіка за жорстоке виховання

Підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області 25 січня розглянув кримінальну справу про сімейний конфлікт. За матеріалами справи, чоловік під час сварки вдарив свого неповнолітнього племінника кулаком у грудну клітку.

Подія сталась ще 7 липня 2024 року. Про це стало відомо з рішення суду.

Обвинувачений перебував за місцем свого постійного проживання. Там в одній з кімнат будинку в нього виник конфлікт з неповнолітнім племінником. У нього виник умисел на заподіяння останньому тілесних ушкоджень з метою покарання. Діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, чоловік підійшов до неповнолітнього та завдав йому удар кулаком правої руки в ділянку грудної клітки, чим спричинив йому тілесні ушкодження.

Судово-медична експертиза встановила, що внаслідок удару племіннику було завдано легких тілесних ушкоджень: забій м'яких тканин грудної клітки, які не становили небезпеки для життя.

"Чоловік вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість та не заперечує встановлені в результаті досудового розслідування обставини.

Суд призначив йому 60 годин громадських робіт, враховуючи обставини справи та щире каяття винного. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом встановленого законом строку.

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