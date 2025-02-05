Ударив племінника і поплатився за це: як суд покарав чоловіка за жорстоке виховання
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Підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість
Козятинський міськрайонний суд Вінницької області 25 січня розглянув кримінальну справу про сімейний конфлікт. За матеріалами справи, чоловік під час сварки вдарив свого неповнолітнього племінника кулаком у грудну клітку.
Подія сталась ще 7 липня 2024 року. Про це стало відомо з рішення суду.
Обвинувачений перебував за місцем свого постійного проживання. Там в одній з кімнат будинку в нього виник конфлікт з неповнолітнім племінником. У нього виник умисел на заподіяння останньому тілесних ушкоджень з метою покарання. Діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, чоловік підійшов до неповнолітнього та завдав йому удар кулаком правої руки в ділянку грудної клітки, чим спричинив йому тілесні ушкодження.
Судово-медична експертиза встановила, що внаслідок удару племіннику було завдано легких тілесних ушкоджень: забій м'яких тканин грудної клітки, які не становили небезпеки для життя.
"Чоловік вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження", — йдеться у повідомленні.
Підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість та не заперечує встановлені в результаті досудового розслідування обставини.
Суд призначив йому 60 годин громадських робіт, враховуючи обставини справи та щире каяття винного. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом встановленого законом строку.
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