Вьюнков чи В'юнков? У яких російських прізвищах при перекладі ставитимемо апостроф

Правильне написання прізвищ є критично важливим для уникнення проблем

Останнім часом все частіше виникають проблеми через неправильне написання прізвищ у офіційних документах. Особливу увагу варто приділити правилам вживання апострофа в російських прізвищах, оскільки помилки можуть призвести до серйозних юридичних наслідків.

Про це стало відомо зі статті Інституту української мови НАН України. Експерти з мовознавства наголошують на трьох основних способах.

За правилами української мови, у російських прізвищах апостроф ставиться після губних приголосних (б, п, в, м, ф), а також після к та р, якщо далі йдуть я, ю, є або ї. Наприклад: Аляб'єв, В'юнков, Лук'янов, Дар'їн.

Водночас важливо пам'ятати, що при м'якій вимові цих приголосних перед голосними а, у, е апостроф не ставиться. Такі прізвища пишуться без апострофа: Пєтухов, Пясецький, Долгопятов.

Важливо памʼятати, що правильне написання прізвищ є критично важливим для уникнення проблем при оформленні паспортів, свідоцтв про народження, документів про освіту та інших важливих паперів. Помилки можуть призвести до складнощів при встановленні особи та необхідності додаткового оформлення документів.

Тому рекомендується завжди перевіряти правильність написання прізвищ відповідно до чинних правил правопису та консультуватися з фахівцями у разі виникнення сумнівів.

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