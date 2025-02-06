Філія Укрзалізниці закупила комп’ютерів на 2 мільйони гривень

Комп'ютери постачатимуть у 5 міст України

Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю персональних комп'ютерів. Йдеться про пристрої посиленої конфігурації.

Загальна вартість закупівлі становить 2,4 мільйона гривень без урахування ПДВ. Відповідний тендер опубліковано на Рrozorro.

Згідно з тендерною документацією, опублікованою 4 лютого, планується придбати 50 комп'ютерів. Поставка обладнання відбуватиметься у п'яти містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові.

Постачальник має здійснити поставку протягом 120 робочих днів після отримання попередньої оплати. Умови оплати передбачають 50% авансового платежу та решту суми через 45 календарних днів після підписання акту приймання-передачі.

Подати пропозиції для участі в тендері можна до 13 лютого 2025 року. Аукціон розпочнеться того ж дня о 12:05. Мінімальний крок зниження ціни встановлено на рівні 24,1 тисячі гривень, що становить 1% від очікуваної вартості.

Для участі в тендері учасники мають надати банківську гарантію у розмірі 72 тисяч гривень. Переможець додатково надасть забезпечення виконання договору у розмірі 5% від вартості закупівлі.

Також раніше "Телеграф" писав, що понад 2 млн може піти на повідомлення від "Київ Цифровий" та інших сервісів для киян. Заявки на закупівлю можна подавати до 8 лютого 2025 року.