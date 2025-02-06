У Києві безкоштовно здається двокімнатна квартира, але є умова

Власники шукають відповідального чоловіка

Нестандартна пропозиція оренди житла з'явилася в Києві поблизу станції метро "Лук'янівська". Власники двокімнатної квартири готові віддати її в безоплатне користування орендарям із золотими руками.

Замість грошей від майбутніх мешканців вимагають лише одне – зробити ремонт. Усі витрати на будівельні матеріали беруть на себе власники житла. Відповідне оголошення розміщене на olx.ua.

Квартира знаходиться на третьому поверсі (а згідно з планом на п'ятому, дивитися на фото, — Ред.) п'ятиповерхової цегляної "хрущовки" по вулиці Якіра (Деревлянська). Від станції метро до будинку можна дійти за 10-15 хвилин. Загальна площа помешкання складає 45 квадратних метрів, кухня – 8 квадратних метрів.

Власники шукають відповідального чоловіка, можливо з дружиною чи другом, який має досвід у ремонтних роботах та веде здоровий спосіб життя. Квартира має роздільне планування, окремий санвузол та балкон. У помешканні є всі необхідні комунікації: електрика, газ, центральне водопостачання та каналізація.

Район вирізняється розвиненою інфраструктурою – у пішій доступності розташовані парк, дитячий садок, відділення пошти та зупинки громадського транспорту. Біля будинку є місце для паркування автомобіля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Харкові здають треш-квартиру за копійки. Але вона у жахливому стані.