Цю помилку роблять навіть ЗМІ: в Україні почали вживати рідкісне слово, як сказати його правильно

Багато українців роблять у цьому слові помилку

Багато українців зараз все активніше переходять на свою рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Одна з таких раптово випливла на тлі світових новин.

Йдеться про зацікавлені США корисними копалинами України. До речі, які корисні копалини заховані в надрах нашої країни, ви можете дізнатись у матеріалі "Телеграфу".

Головною фразою цієї теми стала "рідкоземельні метали". Чи "рідкісноземельні"? Редакторка Ольга Васильєва пояснила, як правильно.

За її словами, лексеми "рідкоземельний" у тлумачному словнику немає.

"Це звичайна російська калька", — наголошує Васильєва.

Правильним варіантом буде "рідкісноземельні" — що міститься в земній корі в дуже малій кількості.

До слова, також вона наголосила, що багато українців і навіть відомих ЗМІ робили цю помилку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке "трафунок" українською мовою. Слово стало популярним у розмовній мові, особливо у західних регіонах України

Також "Телеграф" розповідав, що означає слово "пря". Воно несе в собі глибокий історичний та культурний зміст.