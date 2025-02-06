Такі були у вашої мами чи бабусі: на парфумах з СРСР можна підзаробити (фото)

В Україні продають речі з Радянського Союзу, які можуть у багатьох ще й досі лежати без діла

На сайті для колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж набору парфумів "Привет с юга" з часів СРСР. Такий запах, напевно, добре знайомий тим, хто жив у Радянському Союзі, адже це були популярні парфуми.

Автор оголошення зазначив, що парфум знаходиться у відмінному стані. У набір входить два флакони парфумів, помада та пудра.

Вказана ціна парфумерного набору – 750 гривень. Продавець надав фотографії, на яких можна побачити, як виглядають флакони та який стан зберігся у цього набору.

Також автор зазначив, що готовий надіслати товар поштою. Сам він знаходиться у столиці.

Зазначимо, що парфуми продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. Зараз зазначено, що вартість – 750 гривень.

Варто додати, що часто речі з часів СРСР можна продати за великі гроші. Якщо у вас завалялися такі десь у коморі і лежать без діла, ви також можете продати їх, наприклад, колекціонерам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають орден Трудового Червоного Прапора СРСР "Мондвор" № 4700 за ціною, за якою можна придбати, наприклад, автомобіль.