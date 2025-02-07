Кого із раніше засуджених можуть мобілізувати в 2025 році
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Не мобілізувати раніше засудженого можуть у випадку, коли він опинився у в'язниці через жорстоке вбивство з насильством, скоїв корупційні чи проти національної безпеки злочини тощо
Під час воєнного стану та мобілізації чоловіків можуть призвати на військову службу. Мобілізувати можуть і раніше засуджених.
Порядок мобілізації раніше засуджених передбачено постановою "Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Це пояснив адвокат ЮКК "Де-юре" Димитрій Стріченко для "РБК-Україна".
За його словами, є такий список засуджених громадян, які підлягають мобілізації:
- особи, яких було засуджено за кримінальні проступки та нетяжкі злочини (отримав покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, арешту чи виправних робіт, а також особи, які були звільнені від відбування покарання);
- особи, яких було засуджено за тяжкі злочини, окрім тих, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України;
- особи, що були засуджені за особливо тяжкі злочини. Їх можуть мобілізувати лише за рішенням Генерального штабу ЗСУ, розвідувальних органів або Служби безпеки України;
- особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.
Однак є ті категорії осіб, які не можуть піти на військову службу, зокрема якщо вони засуджені за:
- злочини проти національної безпеки;
- умисне вбивство двох або більше осіб з особливою жорстокістю, у поєднанні із сексуальним насильством;
- особливо тяжкі корупційні злочини;
- деякі злочини, передбачені статтями 152-156-1, 258-258-6, ч.4 ст. 286-1, ст. 348 ККУ;
- чиновники, які займали "особливо відповідальне становище" (відповідно до примітки до ст. 368 ККУ).
"Мобілізовані засуджені проходитимуть службу виключно у спеціалізованих підрозділах військових частин, де їхній досвід та можливості будуть ефективно використані", — йдеться у повідомленні.
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