Кого із раніше засуджених можуть мобілізувати в 2025 році

Не мобілізувати раніше засудженого можуть у випадку, коли він опинився у в'язниці через жорстоке вбивство з насильством, скоїв корупційні чи проти національної безпеки злочини тощо

Під час воєнного стану та мобілізації чоловіків можуть призвати на військову службу. Мобілізувати можуть і раніше засуджених.

Порядок мобілізації раніше засуджених передбачено постановою "Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Це пояснив адвокат ЮКК "Де-юре" Димитрій Стріченко для "РБК-Україна".

За його словами, є такий список засуджених громадян, які підлягають мобілізації:

особи, яких було засуджено за кримінальні проступки та нетяжкі злочини (отримав покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, арешту чи виправних робіт, а також особи, які були звільнені від відбування покарання);

особи, яких було засуджено за тяжкі злочини, окрім тих, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України;

особи, що були засуджені за особливо тяжкі злочини. Їх можуть мобілізувати лише за рішенням Генерального штабу ЗСУ, розвідувальних органів або Служби безпеки України;

особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.

Однак є ті категорії осіб, які не можуть піти на військову службу, зокрема якщо вони засуджені за:

злочини проти національної безпеки;

умисне вбивство двох або більше осіб з особливою жорстокістю, у поєднанні із сексуальним насильством;

особливо тяжкі корупційні злочини;

деякі злочини, передбачені статтями 152-156-1, 258-258-6, ч.4 ст. 286-1, ст. 348 ККУ;

чиновники, які займали "особливо відповідальне становище" (відповідно до примітки до ст. 368 ККУ).

"Мобілізовані засуджені проходитимуть службу виключно у спеціалізованих підрозділах військових частин, де їхній досвід та можливості будуть ефективно використані", — йдеться у повідомленні.

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