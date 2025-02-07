В Україну заглянув атмосферний фронт: коли і де буде до -12

В деяких областях до морозів додасться ще й сильний вітер

Від аномального тепла, що панувало в Україні протягом січня, не залишилося і сліду. На початку лютого зима добряче нагадала про себе. В Україну надійшов атмосферний фронт, що зумовить суттєве похолодання. В деяких областях очікується до 12 градусів нижче нуля.

За прогнозами відомого синоптика Ігоря Кібальчича, холодний скандинавський антициклон, що охопив більшу частину Європи, спричиняє відчутне похолодання, посилення вітру та снігопади.

Поступове зниження температури почалось з 4 лютого. Вночі було близько 0.. -5 °С, вдень — близько нуля. Пік похолодання припаде на 8-10 лютого, температура повітря вночі опуститься до -12°С. Посилиться східний вітер до 15-20 м/с. Найбільш вітряно буде у південній частині країни та в Криму.

Таким чином, найближчими днями затримається зимова погода з помірними морозами. Проте через вплив антициклону опадів не буде по всій території України.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що погода готує українцям сюрприз. Синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні.