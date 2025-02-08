Таємничі радіаційні кільця помітили навколо Землі після потужної магнітної бурі

Наша планета має два постійні радіаційні пояси, але з'явилось ще два

Після однієї з найпотужніших магнітних бур вчені виявили таємничі радіаційні пояси навколо Землі, які протягом кількох місяців оточували планету.

Про це пише ScienceAlert. Зазначається, що ці пояси з'явились після потужного вибух, який сильно потряс магнітне поле Землі. Саме після цього люди почали спостерігати полярне сяйно на набагато нижчих широт, ніж зазвичай.

"Радіаційні пояси — нормальна частина архітектури планети з глобальним магнітним полем. Зірки постійно витікають частинками, які несе зоряний вітер; вони витікають назовні і, коли вони стикаються з магнітними полями планети, потрапляють у пастку, утворюючи величезні пояси у формі тороїда навколо планети в центрі", — йдеться у матеріалі.

Наша планета має два постійні радіаційні пояси, їх ще називають пояси Ван Аллена. Внутрішній пояс розмішений ближче до Землі та зовнішній пояс, який оточує обидва. Ці пояси щось на кшталт системи планетарного захисту, яка захищає від прямого впливу сонячних частинок.

Радіаційні пояси існують і підтримуються завдяки сонячним частинка. Тому збільшення їх випромінення, яке виникло внаслідок спалахів, збільшило ті пояси, які були.

Під час дослідження знімків планети після потужної магнітної бурі у травні 2024 року вчені побачили, що між двома радіаційними поясами Ван Аллена затиснуті ще два пояси. Один з них переважно складається з електронів, а інший містить енергійні протони, яких ніколи раніше не бачили.

"Це дійсно високоенергетичні електрони та протони, які знайшли свій шлях у внутрішнє магнітне середовище Землі, — каже астроном Девід Сібек з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, який не брав участі в дослідженні. — Деякі з них можуть залишитися в цьому місці надовго".

Зазвичай пояси після потужних магнітних бур залишаються недоторканими від трьох місяців до трьох тижнів. Проте невелика кількість частинок після травневої магнітнох бурі і досі залишається навколо Землі.

Втім ці радіаційні пояси можуть становити небезпеку для супутників, які висять там. Та наразі вчені ще не з'ясували наскільки вони небезпечні і які ризики становлять.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені помітили астероїд розміром з хмарочос, який летить до Землі.