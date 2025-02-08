На шевроні 24 ОМБр — королівський лев із Середньовіччя (фото)

У бригади є не тільки гасло, що в перекладі з латини натякає на королівське минуле, а й неофіційний гімн

Є тварини, використання яких на шевронах вказує на місце основної дислокації бригади. Так, по левах можна впізнати військові з'єднання зі Львівщини, однак вони не однакові.

На шевроні 24-ї бригади — лев, як знак Галицько-Волинської держави короля Данила. Він не тільки символізує військові та державницькі традиції Галичини, а й могутність та хоробрість воїнів бригади. Шеврон бригади можна зустріти не тільки на військовій формі — Укрпошта випустила марку та конверт на честь 24 ОМБр імені короля Данила.

Шеврон 24 ОМБр імені короля Данила

У 2017 році для бригади була розроблена символіка та девіз: "Milites Regum", що в перекладі з латини означає "піхота короля". Вокаліст гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін у жовтні 2014 року після відвідин Луганщини та зустрічей із бійцями бригади створив для них неофіційний гімн "Залізний дух".

Бригада носить ім'я короля Данила — правителя Королівства Русі, видатного державного діяча та полководця Середньовіччя. Галицько-Волинська держава виступала форпостом перед загрозою зі Сходу, захищаючи європейську цивілізацію.

Історія 24 ОМБр імені короля Данила

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України базується у місті Яворів на Львівщині. Від початку російської агресії у 2014 році частини бригади брали участь у багатьох ключових боях на сході України, зокрема за Лиман та Лисичанськ.

Боєць 24 ОМБр імені короля Данила

Вручення нагороди бійцю 24 ОМБр імені короля Данила

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році бригада героїчно обороняла Попасну та Лисичанськ. Після ротації її підрозділи взяли участь у визволенні правобережжя півдня України. У липні 2024 року з'явилась інформація про формування в складі бригади батальйону "Характерники", куди долучилися громадяни, які відбували покарання в місцях позбавлення волі та виявили бажання захищати Україну. За відвагу та героїзм 6 травня 2022 року бригада була відзначена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на шевроні може бути не тільки реальна тварина у геральдичній "обробці" чи герб князя. Знак розрізнення може прикрашати і міфічне створіння, як у 71 ОЄБр.