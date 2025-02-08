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На шевроні 24 ОМБр — королівський лев із Середньовіччя (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Шеврон 24 ОМБр імені короля Данила в повноколірному варіанті Новина оновлена 08 лютого 2025, 08:41
Шеврон 24 ОМБр імені короля Данила в повноколірному варіанті. Фото facebook.com/24th.brigade

У бригади є не тільки гасло, що в перекладі з латини натякає на королівське минуле, а й неофіційний гімн

Є тварини, використання яких на шевронах вказує на місце основної дислокації бригади. Так, по левах можна впізнати військові з'єднання зі Львівщини, однак вони не однакові.

На шевроні 24-ї бригади — лев, як знак Галицько-Волинської держави короля Данила. Він не тільки символізує військові та державницькі традиції Галичини, а й могутність та хоробрість воїнів бригади. Шеврон бригади можна зустріти не тільки на військовій формі — Укрпошта випустила марку та конверт на честь 24 ОМБр імені короля Данила.

Шеврон 24 ОМБр імені короля Данила
Шеврон 24 ОМБр імені короля Данила

У 2017 році для бригади була розроблена символіка та девіз: "Milites Regum", що в перекладі з латини означає "піхота короля". Вокаліст гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін у жовтні 2014 року після відвідин Луганщини та зустрічей із бійцями бригади створив для них неофіційний гімн "Залізний дух".

Бригада носить ім'я короля Данила — правителя Королівства Русі, видатного державного діяча та полководця Середньовіччя. Галицько-Волинська держава виступала форпостом перед загрозою зі Сходу, захищаючи європейську цивілізацію.

Історія 24 ОМБр імені короля Данила

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України базується у місті Яворів на Львівщині. Від початку російської агресії у 2014 році частини бригади брали участь у багатьох ключових боях на сході України, зокрема за Лиман та Лисичанськ.

Боєць 24 ОМБр імені короля Данила
Боєць 24 ОМБр імені короля Данила
Вручення нагороди бійцю 24 ОМБр імені короля Данила
Вручення нагороди бійцю 24 ОМБр імені короля Данила

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році бригада героїчно обороняла Попасну та Лисичанськ. Після ротації її підрозділи взяли участь у визволенні правобережжя півдня України. У липні 2024 року з'явилась інформація про формування в складі бригади батальйону "Характерники", куди долучилися громадяни, які відбували покарання в місцях позбавлення волі та виявили бажання захищати Україну. За відвагу та героїзм 6 травня 2022 року бригада була відзначена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на шевроні може бути не тільки реальна тварина у геральдичній "обробці" чи герб князя. Знак розрізнення може прикрашати і міфічне створіння, як у 71 ОЄБр.

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#Львівська область #Шеврон