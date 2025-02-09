Зазирніть у старі шухляди: в Україні продають радянський годинник за непогані гроші

Річ у відмінному стані

В Україні зʼявилась нова цікава тенденція – раритетні речі радянської епохи набувають все більшої цінності серед колекціонерів та поціновувачів вінтажу. Яскравий приклад – годинник "Кварц" 1980 року випуску.

Про продаж даної моделі стало відомо із сайту Violity. Цей екземпляр особливо цінний завдяки своїм характеристикам: корпус виконаний з використанням позолоти, бронзи та нержавіючої сталі.

Годиннику понад 40 років, а він зберігся у відмінному стані. А це значно перевищує його колекційну вартість.

Ціна такого годинника становить 1600 гривень. Продавець знаходиться у Сумській області.

Це гарний приклад того, як речі, які багато хто міг би просто викинути, можуть стати джерелом додаткового доходу. Перш ніж позбуватися старих предметів, варто перевірити їхню показову цінність – можливо, на вашій поліці зберігається справжній скарб.

Раніше "Телеграф" писав, що на сайті для колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж набору парфумів "Привет с юга" з часів СРСР. Він за ціною коштує так само як і парфуми у наш час.