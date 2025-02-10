Надають житло і бронь. У Львові пенсіонерам пропонують роботу із зарплатою до 100 тисяч

Досвід роботи має бути від 2 років

Наразі в Україні є чимало вакансій не тільки для студентів, а й для пенсіонерів. Так, у Львові шукають автоелектрика, пропонуючи зарплату до 100 тисяч грн.

Про це йдеться в оголошені на сайті пошуку роботи. СТО шукає електрослюсаря з досвідом роботи від 2-х років, пропонують навіть бронювання.

Роботодавець зазначає, що людина працюватиме у новому СТО з усіма умовами праці, можливе проведення навчань коштом компанії. Пенсіонерам пропонують комфортні умови праці: теплий цех, хороше освітлення, роздягальня, особиста шафа для одягу, душ, місце для відпочинку та харчування, холодильник, мікрохвильова піч, спецодяг, який видається чотири рази на місяць.

За потреби компанія надає працівникам житло та пропонує постійну зайнятість роботою — є свій автопарк. За роботу автоелектрика обіцяють зарплату від 45 до 105 тисяч грн та бронювання.

Основні вимоги до майбутнього працівника:

Досвід роботи автоелектриком від 2 років (вантажні автомобілі);

Знання електронних систем автомобіля (VOLVO FH тягач, напівпричіп Schmitz Cargobull, Knorr-Bremse/Wabco);

Уміння працювати з діагностичним обладнанням, знаходити та усувати несправності;

Досвід роботи з автомобільною проводкою;

Вміння користуватись тестером та комп’ютером;

Професіоналізм, порядність та відповідальність.

Натомість наявність профільної освіти не обов'язкова. Основні обов'язки автослюсаря — ремонт вантажних авто, робота з електронікою та програмами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують вигідну вакансію, візьмуть й пенсіонера.