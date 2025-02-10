Ви зможете заробити 50 тисяч і безкоштовно жити на курорті: у Буковелі пропонують непогану роботу

Заклад пропонує постійну роботу у самому центрі курорту

На гірськолижному курорті Буковель відкрито вакансію офіціанта з привабливою заробітною платою від 25 до 50 тисяч гривень. Роботодавець забезпечує працівників безкоштовним проживанням та харчуванням.

Грузинський ресторан, розташований у самому серці курорту, шукає до своєї команди досвідченого офіціанта. Локація закладу — всього 1,6 кілометра від центру Буковеля, по вулиці Вишня. Відповідне оголошення розміщене на сайті з пошуку роботи.

Від кандидатів вимагається досвід роботи у сфері обслуговування від трьох років. Серед ключових вимог — бездоганні комунікативні навички, уважність до деталей та готовність працювати у динамічному середовищі.

До обов'язків працівника входитиме забезпечення високого рівня обслуговування гостей, прийом замовлень, подача страв та напоїв. Додатковою перевагою для кандидатів стане поглиблене знання вин.

Заклад пропонує повну зайнятість та роботу у колективі, де цінують командний дух та професіоналізм. Окрім конкурентної заробітної плати, працівникам надається безкоштовне проживання та харчування на час роботи.

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