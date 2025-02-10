Прикривався інвалідом, щоб виїхати за кордон, але попався. Що вирішив суд

Прикордонники викрили підробку посвідчення про інвалідність

Спроба виїхати за кордон за підробленим посвідченням закінчилася штрафом для жителя Львівщини. Чоловік намагався обманути прикордонників, вписавши себе опікуном у документи особи з інвалідністю.

За це порушення суд призначив йому штраф майже 12 тисяч гривень. Про це йдеться у вироку Мостиського районного суду Львівської області.

Інцидент стався 27 січня у пункті пропуску "Шегині". Порушник заздалегідь отримав справжнє посвідчення про державну соціальну допомогу від особи з інвалідністю другої групи. У документі він власноруч дописав себе як законного представника власника посвідчення.

Під час перевірки документів на кордоні прикордонники виявили підробку. За даними суду, чоловік планував у такий спосіб отримати право на виїзд за межі України під час дії воєнного стану.

Обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Суд врахував, що порушник раніше не мав судимостей, має на утриманні малолітню дитину та позитивно характеризується за місцем проживання. Також після скоєння правопорушення чоловік перерахував 2000 гривень на підтримку ЗСУ.

За підроблення документа та спробу його використання суд призначив порушнику штраф у розмірі 11 900 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у справі мажорного копа Манасяна поставили крапку. Уже відомо, що вирішив суд.