Забудьте про "кошечку" і не ганьбіться на День cвятого Валентина: як красиво називати коханих українською
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Досі українці часто у своїх зверненнях до коханих використовують суржик
До Дня святого Валентина багато українців поспішають порадувати своїх других половинок оригінальними подарунками. Але найважливіше – це теплі слова. А зробити це красиво допоможе рідна мова.
"Телеграф", посилаючись на популяризатора української мови Андрія Шимановського, розповідає про те, як красиво українською називати своїх коханих без суржика. Досі українці часто у своїх зверненнях до коханих використовують суржик та кальку з російської. При цьому українська мова славиться своєю мелодійністю у всьому світі.
"Час, коли ми говорили "зая, дорогуша, птєнчік" давно в минулому. Краще буде "киця" ніж "кошечка". Або "серленько, лібідонько, крихітко", — каже Андрій Шимановський.
Як ще можна назвати кохану людину українською:
- Сонечко;
- цьомчику;
- солоденька;
- ясочко;
- золотце;
- голубонько;
- лисенятко;
- кралечко;
- ластівко;
- цукерочка;
- рибонько;
- пташечко;
- квіточко.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означає слово "хідник" українською мовою.