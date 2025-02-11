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Забудьте про "кошечку" і не ганьбіться на День cвятого Валентина: як красиво називати коханих українською

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Як правильно називати кохану людину українською Новина оновлена 11 лютого 2025, 10:53
Як правильно називати кохану людину українською

Досі українці часто у своїх зверненнях до коханих використовують суржик

До Дня святого Валентина багато українців поспішають порадувати своїх других половинок оригінальними подарунками. Але найважливіше – це теплі слова. А зробити це красиво допоможе рідна мова.

"Телеграф", посилаючись на популяризатора української мови Андрія Шимановського, розповідає про те, як красиво українською називати своїх коханих без суржика. Досі українці часто у своїх зверненнях до коханих використовують суржик та кальку з російської. При цьому українська мова славиться своєю мелодійністю у всьому світі.

"Час, коли ми говорили "зая, дорогуша, птєнчік" давно в минулому. Краще буде "киця" ніж "кошечка". Або "серленько, лібідонько, крихітко", — каже Андрій Шимановський.

Як ще можна назвати кохану людину українською:

  • Сонечко;
  • цьомчику;
  • солоденька;
  • ясочко;
  • золотце;
  • голубонько;
  • лисенятко;
  • кралечко;
  • ластівко;
  • цукерочка;
  • рибонько;
  • пташечко;
  • квіточко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означає слово "хідник" українською мовою.