Забудьте про "кошечку" і не ганьбіться на День cвятого Валентина: як красиво називати коханих українською

Досі українці часто у своїх зверненнях до коханих використовують суржик

До Дня святого Валентина багато українців поспішають порадувати своїх других половинок оригінальними подарунками. Але найважливіше – це теплі слова. А зробити це красиво допоможе рідна мова.

"Телеграф", посилаючись на популяризатора української мови Андрія Шимановського, розповідає про те, як красиво українською називати своїх коханих без суржика. Досі українці часто у своїх зверненнях до коханих використовують суржик та кальку з російської. При цьому українська мова славиться своєю мелодійністю у всьому світі.

"Час, коли ми говорили "зая, дорогуша, птєнчік" давно в минулому. Краще буде "киця" ніж "кошечка". Або "серленько, лібідонько, крихітко", — каже Андрій Шимановський.

Як ще можна назвати кохану людину українською:

Сонечко;

цьомчику;

солоденька;

ясочко;

золотце;

голубонько;

лисенятко;

кралечко;

ластівко;

цукерочка;

рибонько;

пташечко;

квіточко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означає слово "хідник" українською мовою.