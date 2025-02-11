Цей одеколон із СРСР важко не впізнати: за скільки в Україні можна продати радянські парфуми

Флакони вже понад 40 років

На аукціонах в Україні можна знайти багато незвичайних речей. Повсякденні предмети, які зберігалися десь у комірках з часів СРСР, тепер стають відносно цінними артефактами та різко зростають у ціні.

Наприклад, на аукціоні Violity можна знайти комплект парфумів "Димок" виробництва підприємства "Червоні вітрила" (Миколаїв). Судячи з маркування на упаковці, вони були зроблені у вересні 1981 року.

За лот на момент написання матеріалу (11 лютого) пропонують 750 гривень, а охочі придбати реліквію мають ще п’ять днів до завершення торгів.

При тому, як видно на фото, у наборі два флакони.

Варто зазначити, що зазвичай у парфумів термін безпечного використання становить 3-5 років, після чого все дуже залежить від умов зберігання. Оскільки вони пролежали понад 40 років, то не виключено, що їхній запах на сьогодні істотно змінився або став слабішим.

При цьому в старій парфумерії могли використовуватися речовини, які в наш час визнані небезпечними для здоров’я. Це включає:

нітромускуси — синтетичні ароматизатори, які можуть викликати порушення роботи ендокринної системи;

бергаптен — у неочищеній формі може викликати опіки при взаємодії із сонцем;

ліналоол, гераніол, цитрань — потенційно алергенні компоненти ефірних олій (у СРСР духи не тестували на гіпоалергенність);

фталати — речовини для посилення стійкості парфумів, пізніше їх пов’язали з гормональними порушеннями.

Тому можна сказати, що лот буде цінним для колекціонерів, але використовувати його за прямим призначенням краще не варто.

Раніше Телеграф писав, що на сайті для колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж набору косметики "Привіт з півдня" з часів СРСР.