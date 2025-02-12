Обмежено придатні можуть стати порушниками обліку: чому та як цього уникнути

Адвокат пояснив, чому ця категорія осіб можуть бути порушниками та що робити, аби не потрапити в таку ситуацію

Обмежено придатні особи мають доводити свій статус актуальними медичними документами, аби не потрапити в категорію порушників військового обліку.

Особи, які не пройшли ВЛК до 4 лютого, можуть нести за це відповідальність. Про це в етері "Еспресо" розповів кандидат юридичних наук, адвокат Євген Филипець.

"Звідки береться ця проблема? Вона береться з того, що ще дев'ять місяців тому були внесені зміни в законодавство, де ліквідували такий статус, як обмежено придатний", — каже він і додає, що наразі такі чоловіки від 18 до 60 років підлягають, але не зобов'язані, медичному огляду протягом 9 місяців.

"І оце слово "підлягають" є ключовим, власне, в тому, чи є вони порушниками закону, чи немає, власне, складу порушення. Тому що підлягає, як на мене, то це означає, що особа фактично може бути запрошена в ТЦК та СП для проведення, власне, такого медичного огляду. А це запрошення має виявлятися у повістці", — пояснив адвокат.

Однак така ситуація стосується більше заброньованих чоловіків. За новими правилами, не дивлячись на те, що бронь до 28 лютого, такі особи в період між 4 лютого та 28 лютого можуть стати порушниками обліку.

"Тому всі так активно, хто мали бронювання, рухались до ТЦК та СП самостійно для того, щоби пройти це ВЛК. Але бачимо з офіційних заяв посадових осіб, які вказують на те, що непроходження такого ВЛК буде правопорушенням. Тому, як на мене, тут практика буде різна, дуже суб'єктивна, по кожному ТЦК вона буде різна, але станом на сьогодні можемо лише констатувати одне, що цей обов'язок, він все ж таки буде, напевно, залишатися за людьми, і до 5 травня чи до 5 червня, до якогось там п'ятого числа місяця, доки хочуть продовжити цей проміжок часу", — зауважив Филипець.

Тож, аби не потрапити в таку ситуацію, обмежено придатні мають доводити свій статус відповідними свіжими документами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо ВЛК визнала придатним, а ТЦК на це не реагує.