Дві області найбільше підморозить. Хто ризикує лишитися без світла на День всіх закоханих

Деяким українцям мороз зможе влаштувати романтику при свічках

День закоханих при свічках — така "романтична" атмосфера може чекати українців через відключення світла. Їх можуть спровокувати, як попереджали енергетики, морози в -10, які уже тривалий час сковують Україну ночами.

За прогнозами синоптиків, в ніч з 13 на 14 лютого температура повітря в більшості регіонів України опуститься нижче -10°C. Синоптики УкрГМЦ попереджають, що у ніч на День всіх закоханих найбільше підморозить Харківщину та Луганщину. При цьому вдень на термометрах можна буде побачити стабільний плюс, а на півдні України — до 7 градусів вище нуля.

Ніч з 14 на 15 лютого знову буде холодною. Нова хвиля морозів, як попереджає відома синоптикиня Наталка Діденко, прийде в Україну із заходу. Західні області одразу сильно підморозить. Уночі стовпчики термометрів на Волині, Тернопільщині, Львівщині, Рівненщині та на Прикарпатті знову опустяться до -9.

Температура повітря в Україні 14 лютого

Температура повітря в Україні 15 лютого

Нагадаємо, енергетики попереджали, що при стійких мінусах в 10-15 градусів українців можуть чекати планові вимкнення світла.

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