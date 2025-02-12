Туалет посеред кімнати та сміттєві гори: у Києві здають незвичайну квартиру (фото)

Оплата комунальних послуг залишається за орендарями

У Дніпровському районі Києва безкоштовно здають двокімнатну квартиру, в якій потрібно платити лише 1000 гривень за комунальні послуги. Однак є значний нюанс — житло без ремонту.

Відповідне оголошення було опубліковано на одному з найпопулярніших українських сайтів купівлі-продажу. Автор готовий здати квартиру відповідальним та порядним людям, які готові самостійно облаштувати житло.

Власник квартири доклав до оголошення кілька фотографій житла та вказав, що ремонт у ньому перебуває в аварійному стані. Варто додати, що туалет і забита мотлохом ванна стоять прямо посеред кімнати.

Не йдеться навіть про невеличкий затишок. У квартирі немає нічого і новим мешканцям доведеться облаштовувати її практично з нуля.

Автор оголошення також вказує важливі моменти, на які повинен звернути увагу квартиронаймач:

• Квартира здається без меблів із мінімальними умовами для проживання.

• Ремонт необхідно виконати на власний розсуд.

• Оплата комунальних послуг залишається за орендарями.

• Квартира має балкон та нові вікна, які вже встановлені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові здають треш-квартиру за рекордно низькою ціною.