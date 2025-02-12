Люди з цими прізвищами кохались і не соромились свого інтимного життя: перевірте своє
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Анатомія тіл чоловіка та жінки теж відобразилася у прізвищах людей
Наші прізвища — це не просто набір літер, а історія предків, яка може розповісти про їхню зовнішність, особливості характеру, або навіть улюблену справу життя. Кожне несе в собі глибоку інформацію про рід, немов власний генетичний код, що зберігає пам'ять про те, чим жили, як виглядали та що вміли робити наші пращури.
На сторінці у Facebook "Українське прізвище" розповіли, що наші предки часом носили соромітницькі прізвища, пов’язані зі статевими органами чи фізіологічними потребами. У сучасному світі частину цих прізвищ вже ніхто не носить, але в давні часи вони мали велику популярність.
Відповідно до звичаїв і моралі стародавніх часів, людям спочатку давали прізвиська, а потім прізвиська закріплювалися в родових прізвищах.
Через те, що позашлюбні відносини в давнину були не рідкість, утворилися такі прізвища:
- Блуд та похідні від неї: Блуденко, Блудов (розпуста);
- Хіть (нестримний сексуальний потяг);
- Лярва (розпусниця) — в Україні на сьогодні зафіксовано лише одне таке прізвище. Її носій мешкає у Тернопільській області;
- Борух або Джигун (розпусник).
Анатомія тіл чоловіка та жінки теж відобразилася у прізвищах українців:
- Гіла або Гіленко (чоловічий статевий орган, наголос на останньому складі);
- Гилун або Гилунов (чоловік або самець з одним яйцем);
- Кочан, Качан або Качанов – (чоловічий статевий орган, слово відоме ще з князівських часів);
- Линдик (клітор).
Раніше "Телеграф" писав, які жіночі прізвища в українській мові ніколи не відмінюються.