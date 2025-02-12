Люди з цими прізвищами кохались і не соромились свого інтимного життя: перевірте своє

Анатомія тіл чоловіка та жінки теж відобразилася у прізвищах людей

Наші прізвища — це не просто набір літер, а історія предків, яка може розповісти про їхню зовнішність, особливості характеру, або навіть улюблену справу життя. Кожне несе в собі глибоку інформацію про рід, немов власний генетичний код, що зберігає пам'ять про те, чим жили, як виглядали та що вміли робити наші пращури.

На сторінці у Facebook "Українське прізвище" розповіли, що наші предки часом носили соромітницькі прізвища, пов’язані зі статевими органами чи фізіологічними потребами. У сучасному світі частину цих прізвищ вже ніхто не носить, але в давні часи вони мали велику популярність.

Відповідно до звичаїв і моралі стародавніх часів, людям спочатку давали прізвиська, а потім прізвиська закріплювалися в родових прізвищах.

Через те, що позашлюбні відносини в давнину були не рідкість, утворилися такі прізвища:

Блуд та похідні від неї: Блуденко, Блудов (розпуста);

Хіть (нестримний сексуальний потяг);

(нестримний сексуальний потяг); Лярва (розпусниця) — в Україні на сьогодні зафіксовано лише одне таке прізвище. Її носій мешкає у Тернопільській області;

(розпусниця) — в Україні на сьогодні зафіксовано лише одне таке прізвище. Її носій мешкає у Тернопільській області; Борух або Джигун (розпусник).

Анатомія тіл чоловіка та жінки теж відобразилася у прізвищах українців:

Гіла або Гіленко (чоловічий статевий орган, наголос на останньому складі);

Гилун або Гилунов (чоловік або самець з одним яйцем);

Кочан, Качан або Качанов – (чоловічий статевий орган, слово відоме ще з князівських часів);

Линдик (клітор).

Раніше "Телеграф" писав, які жіночі прізвища в українській мові ніколи не відмінюються.