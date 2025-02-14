Газу до кінця зими не вистачить? Які прогнози та що буде з ціною навесні

Росія продовжує атакувати газовидобувані компанії та сховища

В Україні триває опалювальний сезон, і попри запевнення уряду та "Нафтогазу" про достатні запаси газу, ситуація викликає занепокоєння. Експерти попереджають про ризики через низькі температури, російські обстріли та припинення транзиту російського газу.

За словами ексочільника "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, запаси газу в сховищах зменшилися до 2,95 млрд кубометрів – це найнижчий рівень за всю історію незалежності. За розрахунками OBOZ, за умови середнього споживання 60 млн кубометрів на добу газу має вистачити до кінця березня. Однак різке похолодання може прискорити використання запасів.

Як компенсувати дефіцит?

Україна може імпортувати близько 50 млн кубометрів газу на добу. Водночас ціна імпортного газу зросла – якщо влітку його купували по 300–400 євро за тисячу кубометрів, то нині ціни перевищують 600 євро.

Що буде з тарифами?

Вартість газу для населення залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр щонайменше до кінця 2025 року. Закон забороняє підвищення тарифів ще пів року, навіть якщо завершиться воєнний стан. За найгіршого сценарію можливе обмеження газопостачання для великих підприємств, проте населення відключатимуть в останню чергу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одному з міст майже на 13% зросте вартість вивозу сміття. За час повномасштабного вторгнення вартість підійматимуть вже вдруге.