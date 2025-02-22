Кінець холоднечі: названо точну дату потепління в Україні

А найближчими днями здебільшого переважатиме суха погода без опадів

Зима в Україні поступово починає здавати свої позиції – потепління не за горами. Метеорологи прогнозують, що вже з 25 лютого українці відчують перші ознаки весняної відлиги.

Наразі над територією країни розташувався антициклон, який приніс суху та морозну атмосферу. Про це відома синоптикиня Наталія Діденко написала у своїх соцмережах.

За прогнозами фахівців, послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря почнеться з наступного тижня, коли до України почнуть надходити тепліші повітряні маси із заходу. Найближчими ж днями здебільшого переважатиме суха погода без опадів завдяки впливу антициклону. Виняток становитиме лише схід країни, де в неділю, 23 лютого, очікується сніг.

Схожий прогноз висловила й синоптикиня Наталія Птуха. За її словами, зміна синоптичної ситуації відбудеться саме з початку наступного тижня. Вона уточнила, що невдовзі денна температура може піднятися вище нуля. Підвищення температурних показників призведе до поступового танення снігового покриву в окремих регіонах України.

Погода на вихідні

Попри близьке потепління, цими вихідними українцям доведеться ще потерпіти холоднечу. Уночі температура опускатиметься до -10…-17 градусів, а вдень у більшості областей коливатиметься в межах -2…-7 градусів.

У західних областях буде значно тепліше — від -1 морозу до +5 градусів тепла.

Мешканцям столиці варто підготуватися до холодних вихідних. У Києві 22 та 23 лютого опадів не очікується. Нічна температура знижуватиметься до -12…-14 градусів, а вдень показники термометрів триматимуться на рівні -2…-4 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні на початку березня. Синоптики розповіли, чого чекати від погоди на початку весни.