На Кіровоградщині фермери побилися через город: що вирішив суд

Провину обвинуваченого в суді довели свідчення свідків та висновки експертизи

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області визнав винним місцевого мешканця за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Нанесення легких тілесних ушкоджень) та призначив йому штраф у 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Текст вироку опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Обвинуваченим виявився уродженець молдовського села Балашешти, громадянин України, молдаванин, пенсіонер. Освіта — середня спеціальна, також чоловік має інвалідність 3-ї групи, раніше не був судимий.

Інцидент трапився 5 вересня 2023 року: цього дня обвинувачений перебував на своїй земельній ділянці – там працював тракторист. За словами потерпілої, яка з обвинуваченим мала неприязні стосунки, водій трактора заїхав на її город за вказівкою обвинуваченого.

Потерпіла зробила обвинуваченому зауваження, внаслідок чого виник конфлікт. Обвинувачений схопив лівою рукою потерпілу за шию, а правою рукою, затиснуту в кулак, завдав їй удару в ліву частину обличчя, після чого штовхнув. Коли потерпіла впала, чоловік завдав їй удару ногою по тулубу з лівого боку.

На суді провину обвинуваченого підтвердили свідчення свідків, а також результати експертизи та слідчих експериментів. Керуючись ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України, суд призначив чоловікові штраф у 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чиновниця з Прикарпаття переправляла чоловіків за кордон. Жінка допомагала ухилятися від мобілізації за гроші та отримала покарання.