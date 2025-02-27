Весна прийде стрімко: коли в Україні чекати суттєвого потепління

Зима піде зовсім скоро

Попри сильні морози, які спостерігалися в останній зимовий місяць, погода в Україні швидко покращає на початку березня. У перші дні весни ще можливий сніг та морози, проте потепління на себе довго чекати не змусить.

Про це йдеться у прогнозах синоптичних сайтів Sinoptik та Ventusky. За їхньою інформацією, теплі дні в країні розпочнуться вже орієнтовно 4 березня.

Варто зазначити, що в перші три дні весни на денні морози варто чекати хіба що в східних і північних районах України, проте температуру в районі +1…+3 навряд чи можна вважати справжнім потеплінням.

Після цього на заході стовпчики термометрів дуже швидко піднімуться до +10 і вище, а потім потепління перекочує і в східні області.

Погода у Києві на початку весни

Нічні заморозки будуть дуже характерними для березня, а тому спати з відчиненими вікнами поки що рано.

Погода 4 березня

Погода 5 березня

Погода 6 березня

Погода 7 березня

Нагадаємо, народний синоптик із Волині Володимир Деркач розповів про те, якою буде погода в Україні навесні. За його словами, березень буде дуже прохолодним, а справжнє потепління варто чекати лише у травні. А ось у квітні варто чекати на погодні гойдалки з різкими перепадами температур.