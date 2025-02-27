Не тільки журналістам та митцям: ще одній категорії чоловіків заборонили виїзд за кордон

В Україні все менше категорій військовозобов'язаних чоловіків можуть законно перетнути кордон

Не встигли припинитися обговорення скандального рішення Мінкульту про призупинення видачі листів для виїзду за кордон журналістів та митців, як стало відомо, що Кабінет міністрів змінив правила перетину кордону для чоловіків 18–60 років. Вже з 27 лютого водії з гуманітарними та медичними вантажами можуть виїхати з України тільки на загальних підставах.

До цієї зміни рішення про їхній виїзд погоджували Міністерство розвитку громад та територій України або військові адміністрації. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначених Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України", – йдеться у публікації.

Зазначається, що відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах.

"Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України або військові адміністрації, але ця норма більше не діє", – пояснюють у пресслужбі.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану в Україні чоловікам мобілізаційного віку від 18 до 60 років заборонено залишати країну. Однак громадяни, які мають I, II або III групу інвалідності, мають право не лише на відстрочку від мобілізації, але й на виїзд за кордон. Однак для цього потрібно мати документальне підтвердження інвалідності.