Березень починається по-зимовому. Які області у суботу накриє сніг і мороз

Холоди відступають, але поступово

Погода в Україні у вихідні буде класичною для початку березня, попри підвищення температури частину країни накриє мокрий сніг. Потепління найбільш відчутним буде в західній частині країни.

За даними сайту ventusky, у суботу, 1 березня, сніг з дощем пройде у Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій областях. Також він можливий в деяких районах Закарпаття, та у Чернівецькій області.

За прогнозами Укргідрометцентра, мокрий сніг може накрити також Сумську область. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 на заході України до -10 на Луганщині. День також буде морозним для сходу та півночі (від 0 до 5 градусів морозу), а ось в інших областях очікуються впевнені "плюси" — 2-7 градусів із позначкою "плюс".

Наступного дня, у неділю, 2 березня, сніг з дощем пошириться на значну частину України. Без опадів буде лише на Харківщині, Дніпропетровщині, у Запорізькій та східних областях. Вночі прогнозується +2 -9 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 7 тепла.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода у березні. За його прогнозами, опадів буде мало.