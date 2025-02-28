Файний подарунок на 8 березня: в Україні за помірні гроші продають пухнасте диво
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Окрім кроликів можна придбати усі супутні товари для них
Ідея подарунка на 8 березня — придбати декоративного кролика. Його продають в Києві за невеликі гроші.
Відповідне оголошення з'явилось на сайті з купівлі-продажу. Там йдеться, що це висловухий карликовий міні кролик, який коштує всього 800 гривень.
Власниця додає, що в наявності також є пухнасті кролі породи Ангор. Вони у дорослому віці своєю шерстю схожі на баранчика.
Також є левоголові, короткошерсті, середньошерстні. Ціни від 700 до 2500 гривень.
"Окрім кроликів у нас одразу можна придбати усі супутні товари для них: клітка для кролика, іграшки, манеж, вольєр, гризунка та зуботочка. Корм комбікорм та сіно для кролів, смаколики, гранули та сушені овочі, комбінезон для вигулу кроликів, транспортні переноски та рюкзаки", — йдеться в описі оголошення.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають декоративну собаку за десятки тисяч гривень. Він маленький, розумний, грайливий і трохи зірка, адже серед собак він – одна з недешевих порід. Собака буде чипована, вакцинована та з документами.