Файний подарунок на 8 березня: в Україні за помірні гроші продають пухнасте диво

Окрім кроликів можна придбати усі супутні товари для них

Ідея подарунка на 8 березня — придбати декоративного кролика. Його продають в Києві за невеликі гроші.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті з купівлі-продажу. Там йдеться, що це висловухий карликовий міні кролик, який коштує всього 800 гривень.

Власниця додає, що в наявності також є пухнасті кролі породи Ангор. Вони у дорослому віці своєю шерстю схожі на баранчика.

Також є левоголові, короткошерсті, середньошерстні. Ціни від 700 до 2500 гривень.

"Окрім кроликів у нас одразу можна придбати усі супутні товари для них: клітка для кролика, іграшки, манеж, вольєр, гризунка та зуботочка. Корм комбікорм та сіно для кролів, смаколики, гранули та сушені овочі, комбінезон для вигулу кроликів, транспортні переноски та рюкзаки", — йдеться в описі оголошення.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають декоративну собаку за десятки тисяч гривень. Він маленький, розумний, грайливий і трохи зірка, адже серед собак він – одна з недешевих порід. Собака буде чипована, вакцинована та з документами.