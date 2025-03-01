У березні потеплішає до +20 градусів: коли та в яких областях

Синоптики розповіли, коли настане справжнє потепління

Погода в Україні у березні порадує вже з першого тижня своїм потеплінням. Вдень у деяких областях очікується до +20 градусів.

Відповідний прогноз опубліковано на сайті Ventusky. Синоптики зазначили, що значне потепління може прийти вже у п’ятницю, 7 березня.

Зазначається, що найвищі температури прогнозуються для Чернівецької області. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +20 градусів приблизно о 14 годині.

На Івано-Франківщині очікується до +19 градусів у денний час 7 березня.

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Загалом у західній частині країни у цей день температура повітря буде на рівні +15...+18 градусів.

На півдні очікується +10..+12 градусів, у центральній частині країни буде +12..+14 градусів, на півночі — від +8 до +11, у східних областях — від +6 до +9 градусів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач дав "Телеграфу" прогноз погоди на березень, квітень та травень. За його словами, весна цього року не надто порадує українців теплом.