У березні потеплішає до +20 градусів: коли та в яких областях
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Синоптики розповіли, коли настане справжнє потепління
Погода в Україні у березні порадує вже з першого тижня своїм потеплінням. Вдень у деяких областях очікується до +20 градусів.
Відповідний прогноз опубліковано на сайті Ventusky. Синоптики зазначили, що значне потепління може прийти вже у п’ятницю, 7 березня.
Зазначається, що найвищі температури прогнозуються для Чернівецької області. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +20 градусів приблизно о 14 годині.
На Івано-Франківщині очікується до +19 градусів у денний час 7 березня.
Читайте також: синоптик Ігор Кібальчич зробив прогноз для "Телеграфа" у матеріалі: "Весна з неприємним сюрпризом. Яким регіонам не пощастить із погодою у березні".
Загалом у західній частині країни у цей день температура повітря буде на рівні +15...+18 градусів.
На півдні очікується +10..+12 градусів, у центральній частині країни буде +12..+14 градусів, на півночі — від +8 до +11, у східних областях — від +6 до +9 градусів.
Нагадаємо, раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач дав "Телеграфу" прогноз погоди на березень, квітень та травень. За його словами, весна цього року не надто порадує українців теплом.