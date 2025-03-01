До -7°С та з неприємним сюрпризом. Яким областям не пощастить з погодою 2 березня

Насолодитись весною не вийде

З приходом весни в Україні очікується невелике потепління, яке супроводжуватиметься чималими опадами. Зокрема, саме 2 березня, у неділю, майже по всій території країни очікується мокрий сніг та дощ.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі: "Без лютих морозів, але зі снігом. Коли в Україні зіпсується погода в березні".

Зазначається, що температура повітря у перші вихідні березня вночі буде в межах -6…+1°С, на сході -7…-12°С; вдень повітря прогріватиметься до 0…+6 °С, на крайньому півдні, Прикарпатті та Закарпатті місцями +7…+10 °С.

За даними Укргідрометцентру, на всій території країни очікується мокрий сніг та дощ. На дорогах зі зниженням температури нижче нуля утворюватиметься ожеледь та сніжний накат, що ускладнюватиме рух транспорту.

У неділю, 2 березня, на заході та півночі країни очікується доволі тепла погода, вдень стовпчик термометра подекуди сягатиме +5 °С, а вночі -2 °С. На сході та в центрі України буде прохолодніше, адже вдень повітря прогріється до +3°С, а вночі — до -7 градусів. Південні області очікують плюси навіть вночі, тут термометр покаже до +2 °С вночі та +4 °С вдень.

Значні опади прогнозуються на всіх територіях, окрім східних регіонів.

Попередження метеорологів

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку у високогірних регіонах, що слід враховувати під час планування туристичних маршрутів.

"2 березня у зв'язку з відлигою та опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у березні буде до +20 градусів в Україні. Пощастить не усім областям.