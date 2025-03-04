До +11°С і без опадів. Яким областям круто пощастить із погодою 4 березня

Настав час виходити на вечірні прогулянки

Із приходом весни в Україні очікується значне потепління і досить комфортна погода. Зокрема, у вівторок, 4 березня, по всій території країни опадів не очікується, а температура повітря в деяких областях сягне +11°С.

Завдяки встановленню над Центральною та Східною Європою області високого тиску, а також надходженню з південного заходу теплого повітря, упродовж усього тижня істотно підвищиться температура повітря, особливо в західних і південних регіонах. Опадів практично не передбачається, а вночі та вранці в окремих районах можливі короткочасні тумани. Про це повідомляє синоптик Ігор Кибальчич.

Так, у вівторок, 4 березня, по всій території України очікується тепла і суха погода, без опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Удень у північних і західних областях місцями пориви, 15 — 17 м/с, а на Закарпатті вітер буде змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, а вдень +4…+9 °С. У південних і західних областях — +10…+12 °С.

Найтепліше буде в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Луцькій та Житомирській областях. Тут стовпчики термометрів сягнуть позначки в +9…+11°С.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли зіпсується погода в Україні у березні. За його словами, спостерігатиметься підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли у березні буде до +20 градусів тепла в Україні. На жаль, пощастить далеко не всім областям.