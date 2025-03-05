Майже літо, але з сюрпризами: чого українцям чекати від погоди 6 березня

Нічні морози спостерігатимуться лише в одній області

Як і очікували синоптики, справжня весна 2025 року прийшла на початку березня і почалася з різкого потепління. Погода в Україні 5 березня була дуже теплою, а 6 березня стане ще теплішою.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Зазначається, що у четвер суха та в основному сонячна погода спостерігатиметься по всій країні.

Температура на заході України вдень може піднятися до +15…+18 градусів вдень, а вночі стовпчики термометрів покажуть +2…+4 градуси. Водночас легкі нічні заморозки все ще спостерігатимуться на Закарпатті.

У східних областях на такі високі температури поки що розраховувати не варто. Там стовпчики термометрів покажуть +10…+14 градусів вдень.

Приблизно така сама погодна картина спостерігатиметься до кінця тижня, хоча у вихідні відбудеться незначне похолодання.

Теплу весняну картину можуть зіпсувати лише різкі пориви вітру. За даними Ventusky, у більшості областей швидкість вітру може становити 35-40 метрів за секунду, а подекуди і ще вище. За шкалою Бофорта це можна вважати "сильним вітром".

Нагадаємо, народний синоптик із Волині Володимир Деркач розповів про те, якою буде погода в Україні навесні. За його словами, березень буде дуже прохолодним, а справжнє потепління варто чекати лише у травні.