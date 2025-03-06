Уряд розширив перелік працівників, яких можуть забронювати. Кого додали до нього

Мінцифри ще розробляє критерії, яким мають відповідати такі працівники

Бронь від мобілізації отримали ще дві категорії українців, а саме працівники бригад, що будують енергостійкі мережі від мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Бронювання працівників провайдерів та операторів важливе, адже це допоможе прискорити процес будівництва енергонезалежної технології xPON при обстрілі та знеструмленні, а також забезпечить стійкий зв'язок та постійну роботу критично важливих підприємств і держустанов. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації, посилаючись на зміни від Уряду.

Тож, бронюванню підлягають такі працівники:

провайдерів, які встановлюють xPON-мережі та планують будівництво щонайменше на календарний рік;

операторів, які будують енергетичні мережі на автошляхах і національних дорогах.

Однак спершу оператори та провайдери мають входити до списку критично важливих підприємств, який формує Мінцифра. Наразі критерії на стадії розробки.

"Націлені на те, щоб до 2030 року мінімум 75% українців мали доступ до фіксованого гігабітного Інтернету. Ухвалення нових правил мережі до бронювання допоможе пришвидшити будівництво енергонезалежної технології xPON при обстрілі та знеструмленні, забезпечити стійкий зв'язок та безперебійну роботу критичних підприємств і постачальників", — резюмували в Мінцифрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як з 1 березня отримати бронь від мобілізації.